Зеленский выступит с видеообращением к народу Украины

Ранее Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики. По-видимому, украинский президент прокомментирует это решение.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить с видеообращением к гражданам страны. Об этом сообщает издание "Сегодня".

"Сегодня Зеленский обратится с видеообращением, заявили перед брифингом СНБО журналистам", — пишет издание в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Зеленский по телефону обсудил с президентом США Джо Байденом "события последних часов". Разговор между президентами Украины и США, как уточнили в Белом доме, длился чуть более получаса. По-видимому, речь шла о признании Россией ДНР и ЛНР.

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.