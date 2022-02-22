Зеленский выступит с видеообращением к народу Украины
Ранее Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики. По-видимому, украинский президент прокомментирует это решение.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить с видеообращением к гражданам страны. Об этом сообщает издание "Сегодня".
"Сегодня Зеленский обратится с видеообращением, заявили перед брифингом СНБО журналистам", — пишет издание в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Зеленский по телефону обсудил с президентом США Джо Байденом "события последних часов". Разговор между президентами Украины и США, как уточнили в Белом доме, длился чуть более получаса. По-видимому, речь шла о признании Россией ДНР и ЛНР.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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