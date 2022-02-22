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Опубликовано 21 февраля 2022, 21:17

Премьер Британии Джонсон назвал признание РФ ДНР и ЛНР отказом от Минских соглашений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / EPA

По его словам, Лондон будет делать всё возможное, чтобы "поддержать украинский народ".

Признание Россией независимости ДНР и ЛНР является "нарушением международного права и суверенитета Украины", заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Признание Донецкой и Луганской республик очевидное нарушение международного права, это нарушение суверенитета и территориальной целостности и отказ от Минских соглашений. Я думаю, что это очень плохое предзнаменование. Это определённо ещё один сигнал, что ситуация развивается в неправильном направлении", заявил Джонсон.

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Джонсон добавил, что Великобритания будет делать всё возможное, чтобы "поддержать украинский народ".

Напомним, что 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость ДНР и ЛНР на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

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Также в понедельник состоялось заседание Совбеза, на котором Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Глава государства также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

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Юлия Коновалова
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