Зеленский по телефону обсудил с Байденом "события последних часов"

Разговор между президентами Украины и США, как уточнили в Белом доме, длился чуть более получаса. По-видимому, речь шла о признании Россией ДНР и ЛНР.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом.

"Обсудил события последних часов с @POTUS (президентом США Джо Байденом. — Прим. Лайфа). Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с @BorisJohnson (премьером Британии Борисом Джонсоном. — Прим. Лайфа)", — написал украинский лидер в "Твиттере".

Как рассказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, разговор между главами государств продолжался порядка 35 минут. Он добавил, что по итогам состоявшейся беседы американская администрация опубликует "более подробное заявление".

Добавим, что разговор Байдена и Зеленского прошёл на фоне принятых президентом РФ Владимиром Путиным решений по Донбассу.

Напомним, что 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость ДНР и ЛНР на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.