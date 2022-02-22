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Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 21:37

Британия 22 февраля объявит о новых санкциях против РФ в связи с признанием ДНР и ЛНР

По данным The Guardian, Лондон не намерен "вводить полный пакет санкционных мер". При этом власти страны готовы "пойти далеко" в вопросе рестрикций в случае, если состоится "вторжение" РФ на Украину.

Правительство Великобритании во вторник, 22 февраля, планирует объявить о новых санкциях против России в связи с признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом изначально сообщила газета The Guardian, позже информацию подтвердила глава МИД страны Лиз Трасс.

"Завтра мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение международного права и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины", — написала она в "Твиттере".

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По данным The Guardian, Лондон на текущий момент не намерен "вводить полный пакет санкционных мер", который был представлен властями в палате общин британского парламента 10 февраля. При этом Правительство Соединённого Королевства готово "пойти далеко" в вопросе рестрикций в том случае, если состоится "вторжение России на Украину".

Ранее решение России о признании ДНР и ЛНР осудил генсек НАТО Столтенберг. В Евросоюзе пообещали ввести против РФ санкции.

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

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Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

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Обложка © Pixabay

Иван Косицын
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