Захарова назвала предсказуемой реакцию Запада на признание Россией ДНР и ЛНР

Последние два месяца были крайне показательны, отметила представитель МИД РФ, добавив, что Запад "врал, врёт и будет врать".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не удивилась реакции западных государств на признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По её словам, последние два месяца были показательными.

"А мы что, не знали, что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательны. Врали, врут и будут врать", — сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.