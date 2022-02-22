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Опубликовано 21 февраля 2022, 22:19
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Захарова назвала предсказуемой реакцию Запада на признание Россией ДНР и ЛНР

Последние два месяца были крайне показательны, отметила представитель МИД РФ, добавив, что Запад "врал, врёт и будет врать".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не удивилась реакции западных государств на признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По её словам, последние два месяца были показательными.

"А мы что, не знали, что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательны. Врали, врут и будут врать", — сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц пообещали, что признание Россией ДНР и ЛНР не останется без ответа.

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Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

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Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

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Обложка. © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Никита Никонов
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