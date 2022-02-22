Генсек ООН счёл признание Россией ДНР и ЛНР "нарушением целостности Украины"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) "нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины". Об этом заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш "очень обеспокоен" сложившейся ситуацией и призывает к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.