Генсек ООН счёл признание Россией ДНР и ЛНР "нарушением целостности Украины"

По словам пресс-секретаря, Антониу Гутерриш "очень обеспокоен" сложившейся ситуацией и призывает к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) "нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины". Об этом заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь рассматривает решение Российской Федерации как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН", — сказал Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш "очень обеспокоен" сложившейся ситуацией и призывает к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.