Байден, Макрон и Шольц пригрозили России ответом на признание независимости ДНР и ЛНР

Президенты США и Франции, а также канцлер Германии провели телефонные переговоры, по итогам которых заявили, что решение Москвы является "явным нарушением Минских соглашений".

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц пообещали, что признание Россией ДНР и ЛНР не останется без ответа. Об этом сообщает пресс-служба главы Правительства ФРГ по итогам телефонных переговоров между политиками.

"Все трое собеседников согласились, что этот односторонний шаг России является явным нарушением Минских соглашений. Германия, Франция и США резко осудили решение президента России. Этот шаг не останется без ответа", — говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.