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Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 22:09

Байден, Макрон и Шольц пригрозили России ответом на признание независимости ДНР и ЛНР

Президенты США и Франции, а также канцлер Германии провели телефонные переговоры, по итогам которых заявили, что решение Москвы является "явным нарушением Минских соглашений".

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц пообещали, что признание Россией ДНР и ЛНР не останется без ответа. Об этом сообщает пресс-служба главы Правительства ФРГ по итогам телефонных переговоров между политиками.

"Все трое собеседников согласились, что этот односторонний шаг России является явным нарушением Минских соглашений. Германия, Франция и США резко осудили решение президента России. Этот шаг не останется без ответа", — говорится в сообщении.

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Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

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Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

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Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Никита Никонов
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