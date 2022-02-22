Макрон призвал ввести санкции ЕС против России из-за признания ДНР и ЛНР

Лидер Франции осудил решение Москвы, заявив, что оно является "нарушением международных обязательств и посягательством на суверенитет Украины".

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и призвал ввести против Москвы санкции ЕС. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"Президент республики осуждает принятое Президентом РФ решение о признании сепаратистских областей востока Украины", — указано в нём.

По мнению Макрона, данное решение является "односторонним нарушением международных обязательств" России и "посягательством на суверенитет Украины".

"Он (Макрон. — Прим. Лайфа) призывает к созыву экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также к принятию адресных европейских санкций", — подчеркнули в Елисейском дворце.

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.