Макрон призвал ввести санкции ЕС против России из-за признания ДНР и ЛНР
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE
Лидер Франции осудил решение Москвы, заявив, что оно является "нарушением международных обязательств и посягательством на суверенитет Украины".
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и призвал ввести против Москвы санкции ЕС. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.
"Президент республики осуждает принятое Президентом РФ решение о признании сепаратистских областей востока Украины", — указано в нём.
По мнению Макрона, данное решение является "односторонним нарушением международных обязательств" России и "посягательством на суверенитет Украины".
"Он (Макрон. — Прим. Лайфа) призывает к созыву экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также к принятию адресных европейских санкций", — подчеркнули в Елисейском дворце.
Ранее решение России о признании ДНР и ЛНР осудил генсек НАТО Столтенберг. В Евросоюзе пообещали ввести против РФ санкции.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.