Bloomberg: США временно вывезут своё посольство с Украины в Польшу
По данным агентства, такое решение Вашингтон принял из "соображений безопасности". Ранее американских дипломатов перевезли из Киева во Львов.
Власти США распорядились вывезти оставшихся американских дипломатов с Украины, Посольство Соединённых Штатов переносится в Польшу. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Как уточняется, такое решение Вашингтон принял из "соображений безопасности". В Госдепе отказались комментировать эту информацию.
"Администрация Байдена постановила всем оставшимся сотрудникам Госдепартамента покинуть Украину. Посольство ранее было перемещено в западный город Львов. Теперь оно переносится в Польшу", — сообщила корреспондент агентства Дженнифер Джейкобс в "Твиттере".
Напомним, ранее США, Великобритания и ряд других стран перенесли свои представительства во Львов. Американские власти распорядились, чтобы большинство сотрудников Посольства США на Украине немедленно покинули страну в связи с угрозой "вторжения" России на территорию Незалежной. Вслед за США решение о переносе посольства во Львов приняла и Великобритания.
© ТАСС / Анна Марченко