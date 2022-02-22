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22 февраля, 00:27

Bloomberg: США временно вывезут своё посольство с Украины в Польшу

По данным агентства, такое решение Вашингтон принял из "соображений безопасности". Ранее американских дипломатов перевезли из Киева во Львов.

Власти США распорядились вывезти оставшихся американских дипломатов с Украины, Посольство Соединённых Штатов переносится в Польшу. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Как уточняется, такое решение Вашингтон принял из "соображений безопасности". В Госдепе отказались комментировать эту информацию.

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"Администрация Байдена постановила всем оставшимся сотрудникам Госдепартамента покинуть Украину. Посольство ранее было перемещено в западный город Львов. Теперь оно переносится в Польшу", — сообщила корреспондент агентства Дженнифер Джейкобс в "Твиттере".

Напомним, ранее США, Великобритания и ряд других стран перенесли свои представительства во Львов. Американские власти распорядились, чтобы большинство сотрудников Посольства США на Украине немедленно покинули страну в связи с угрозой "вторжения" России на территорию Незалежной. Вслед за США решение о переносе посольства во Львов приняла и Великобритания.

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© ТАСС / Анна Марченко

Иван Косицын

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