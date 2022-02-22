Bloomberg: США временно вывезут своё посольство с Украины в Польшу

Власти США распорядились вывезти оставшихся американских дипломатов с Украины, Посольство Соединённых Штатов переносится в Польшу. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Как уточняется, такое решение Вашингтон принял из "соображений безопасности". В Госдепе отказались комментировать эту информацию.

"Администрация Байдена постановила всем оставшимся сотрудникам Госдепартамента покинуть Украину. Посольство ранее было перемещено в западный город Львов. Теперь оно переносится в Польшу", — сообщила корреспондент агентства Дженнифер Джейкобс в "Твиттере".