ТАСС: Экстренное заседание СБ ООН по Украине запланировано на пять часов утра 22 февраля

Заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации вокруг Украины запланировано в понедельник — в 05:00 мск вторника, 22 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в постоянном представительстве России при всемирной организации.

Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.