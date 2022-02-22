ТАСС: Экстренное заседание СБ ООН по Украине запланировано на пять часов утра 22 февраля
Мероприятие состоится по инициативе Украины, США, Великобритании, Франции, Норвегии, Ирландии, Албании и Мексики, сообщил источник в российском постпредстве.
Заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации вокруг Украины запланировано в понедельник — в 05:00 мск вторника, 22 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в постоянном представительстве России при всемирной организации.
"Заседание запланировано на 21:00 (05:00 мск)", — сказал источник.
По его словам, заседание созывается по инициативе Украины, США, Великобритании, Франции, Норвегии, Ирландии, Албании и Мексики.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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