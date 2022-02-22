Президент Сербии Вучич рассказал о звонках с требованием поддержать санкции против России
Президент Сербии Александр Вучич. Фото © ТАСС / EPA
Вучич отметил, что сейчас на Белград будет оказываться сильное давление. При этом, по его словам, 85% жителей страны поддержат РФ, что бы ни случилось.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что после решения России признать ДНР и ЛНР от Белграда активно потребуют поддержать Запад против РФ. Более того, отметил Вучич, ему уже поступали звонки.
"Можете себе представить, какое давление сейчас будет на Сербию по вопросу введения санкций [против] России и всего остального... У меня уже были звонки. Но с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном мы об этом не разговаривали", — отметил Вучич в эфире TV Pink.
При этом сербский президент добавил, что 85% жителей страны поддержат Россию, что бы ни случилось.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.