Президент Сербии Вучич рассказал о звонках с требованием поддержать санкции против России

Вучич отметил, что сейчас на Белград будет оказываться сильное давление. При этом, по его словам, 85% жителей страны поддержат РФ, что бы ни случилось.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что после решения России признать ДНР и ЛНР от Белграда активно потребуют поддержать Запад против РФ. Более того, отметил Вучич, ему уже поступали звонки.

"Можете себе представить, какое давление сейчас будет на Сербию по вопросу введения санкций [против] России и всего остального... У меня уже были звонки. Но с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном мы об этом не разговаривали", — отметил Вучич в эфире TV Pink.

При этом сербский президент добавил, что 85% жителей страны поддержат Россию, что бы ни случилось.