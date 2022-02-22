Президент Сербии Вучич рассказал о звонках с требованием поддержать санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что после решения России признать ДНР и ЛНР от Белграда активно потребуют поддержать Запада против РФ. Более того, отметил Вучич, ему уже поступали звонки.

"Можете себе представить, какое давление сейчас будет на Сербию по вопросу введения санкций России и всего остального... У меня уже были звонки. Но с (президентом Франции Эммануэлем — Прим. Лайфа) Макроном мы об этом не разговаривали", - отметил Вучич в эфире TV Pink.

При этом сербский президент добавил, что 85% жителей страны поддержат Россию что бы ни случилось.