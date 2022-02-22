Президент Сербии Вучич рассказал о звонках с требованием поддержать санкции против России
Вучич отметил, что сейчас на Белград будет оказываться сильное давление. При этом, по его словам, 85% жителей страны поддержат РФ что бы ни случилось.
Президент Сербии Александр Вучич. Фото © ТАСС / EPA
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что после решения России признать ДНР и ЛНР от Белграда активно потребуют поддержать Запада против РФ. Более того, отметил Вучич, ему уже поступали звонки.
"Можете себе представить, какое давление сейчас будет на Сербию по вопросу введения санкций России и всего остального... У меня уже были звонки. Но с (президентом Франции Эммануэлем — Прим. Лайфа) Макроном мы об этом не разговаривали", - отметил Вучич в эфире TV Pink.
При этом сербский президент добавил, что 85% жителей страны поддержат Россию что бы ни случилось.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.