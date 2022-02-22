Байден рассказал Зеленскому о новых санкциях против России после признания ДНР и ЛНР
Также американский президент осудил решение Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также проинформировал о планируемых санкциях, пообещав, что ответ будет "быстрым и решительным". Об этом сообщили в американской администрации.
"Президент Джозеф Р. Байден-младший переговорил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден решительно осудил решение российского президента Путина... признать "независимость" так называемых ДНР и ЛНР, регионов Украины", — указано в пресс-релизе Белого дома.
При этом в ходе переговоров Байден рассказал Зеленскому о планируемых рестрикциях в отношении Москвы.
"Он проинформировал Зеленского о реакции США, включая наш план введения санкций. Президент Байден подтвердил, что США ответят быстро и решительно в координации с союзниками и партнёрами на дальнейшую агрессию России против Украины", — подчеркнули в администрации США.
Ранее Лайф писал, что Байден подписал первый указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
Президент США Джо Байден. ТАСС / Zuma