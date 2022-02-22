Байден рассказал Зеленскому о новых санкциях против России после признания ДНР и ЛНР

Также американский президент осудил решение Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также проинформировал о планируемых санкциях, пообещав, что ответ будет "быстрым и решительным". Об этом сообщили в американской администрации.

"Президент Джозеф Р. Байден-младший переговорил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден решительно осудил решение российского президента Путина... признать "независимость" так называемых ДНР и ЛНР, регионов Украины", — указано в пресс-релизе Белого дома.

При этом в ходе переговоров Байден рассказал Зеленскому о планируемых рестрикциях в отношении Москвы.

"Он проинформировал Зеленского о реакции США, включая наш план введения санкций. Президент Байден подтвердил, что США ответят быстро и решительно в координации с союзниками и партнёрами на дальнейшую агрессию России против Украины", — подчеркнули в администрации США.

Ранее Лайф писал, что Байден подписал первый указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР.