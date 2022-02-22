Договоры о сотрудничестве России с ДНР и ЛНР дают право на совместную оборону
Помимо этого стороны могут заключить отдельное соглашение о госграницах между РФ с ДНР и ЛНР, принимать меры для свободного въезда граждан, объединять энергетические и транспортные системы.
Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ДНР и ЛНР предоставляют право на совместную оборону. Об этом говорится в тексте документов, опубликованных на сайте базы законопроектов Госдумы.
"Договаривающиеся Стороны будут тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности Российской Федерации и Луганской Народной Республики. Они будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из Договаривающихся Сторон, возникнет угроза нападения на неё, в целях обеспечения совместной обороны, поддержания мира и взаимной безопасности", — отмечается в статье 3 договора о сотрудничестве с ЛНР.
Документ о сотрудничестве с ДНР имеет аналогичное содержание.
Помимо этого участники договора могут заключить отдельное соглашение о госграницах между РФ с ДНР и ЛНР, принимать меры для свободного въезда граждан, объединять энергетические и транспортные системы, а также осуществлять "взаимоувязывание систем связи и телекоммуникаций". Кроме того, Россия предпримет меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы ДНР и ЛНР, платёжным средством будет рубль.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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