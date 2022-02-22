Договоры о сотрудничестве России с ДНР и ЛНР дают право на совместную оборону

Помимо этого стороны могут заключить отдельное соглашение о госграницах между РФ с ДНР и ЛНР, принимать меры для свободного въезда граждан, объединять энергетические и транспортные системы.

Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ДНР и ЛНР предоставляют право на совместную оборону. Об этом говорится в тексте документов, опубликованных на сайте базы законопроектов Госдумы.

"Договаривающиеся Стороны будут тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности Российской Федерации и Луганской Народной Республики. Они будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из Договаривающихся Сторон, возникнет угроза нападения на неё, в целях обеспечения совместной обороны, поддержания мира и взаимной безопасности", — отмечается в статье 3 договора о сотрудничестве с ЛНР.

Документ о сотрудничестве с ДНР имеет аналогичное содержание.

Помимо этого участники договора могут заключить отдельное соглашение о госграницах между РФ с ДНР и ЛНР, принимать меры для свободного въезда граждан, объединять энергетические и транспортные системы, а также осуществлять "взаимоувязывание систем связи и телекоммуникаций". Кроме того, Россия предпримет меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы ДНР и ЛНР, платёжным средством будет рубль.