Договоры РФ с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены на десять лет

При этом действие соглашений будет автоматически продлеваться на пять лет. Проекты договоров предполагают признание документов, выданных государственными органами друг друга.

Соглашения России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены сроком на десять лет. Об этом говорится в тексте договора, опубликованном на сайте базы законопроектов Госдумы.

"Настоящий договор заключается сроком на десять лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путём письменного уведомления о своём желании прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода", — отмечается в документе.

Проекты договоров предполагают признание документов, выданных государственными органами друг друга.

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.