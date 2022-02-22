Сенатор Цеков оценил признание ДНР и ЛНР: Россия разрубила этот гордиев узел

По словам парламентария, Киев не просто не хотел выполнять Минские соглашения, а даже фактически готовился к решению проблемы Донбасса военным путём. Нарастала дикая русофобия, отметил Цеков.

Сенатор Сергей Цеков поддержал признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В беседе с Лайфом парламентарий отметил, что это очень правильное решение.

"Очень правильное решение, и я его полностью поддерживаю. В принципе, долгие годы думали, желали и, возможно, не говорили об этом в силу понятных причин. В том числе надеялись, что, возможно, Минские соглашения приведут к какому-то спокойствию в Донбассе. Надеялись, что Украина поумнеет, но, к сожалению, не поумнела", — заявил Цеков.

Сенатор добавил, что Киев не просто не хотел выполнять Минские соглашения, а даже фактически готовился к решению проблемы Донбасса военным путём. Нарастала дикая русофобия, причём по всем направлениям, отметил Цеков. По его словам, стало понятно, что никакого мирного решения проблемы Донбасса не будет.

"В Донбассе этого очень хотели долгие годы. Эта ситуация принесёт мир на земли Донбасса. Все должны понимать, что мы не просто признаём республики, но мы и обеспечим защиту этих республик. Это решение проблемы, которое в принципе не желал решать ни Киев, ни те страны, которые поддерживают его", — отметил парламентарий.

Цеков подчеркнул, что ни США, ни Европа не сделали ничего для решения проблемы Донбасса. По его словам, Россия, признав республики, разрубила этот гордиев узел.

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.