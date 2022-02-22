Опубликованы тексты указов о признании Россией ДНР и ЛНР

В документах отмечается, что решение РФ обусловлено волеизъявлением народов республик Донбасса и отказом Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

"Учитывая волеизъявление народа Донецкой Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства", — говорится в документе о признании ДНР.

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Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.