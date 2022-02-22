Опубликованы тексты указов о признании Россией ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин во время церемонии подписания указов о признании независимости ДНР и ЛНР. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
В документах отмечается, что решение РФ обусловлено волеизъявлением народов республик Донбасса и отказом Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.
На интернет-портале правовой информации опубликован текст указов президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик.
"Учитывая волеизъявление народа Донецкой Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства", — говорится в документе о признании ДНР.
Документ о признании ЛНР имеет аналогичное содержание.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.