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Опубликовано 21 февраля 2022, 22:55

Опубликованы тексты указов о признании Россией ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин во время церемонии подписания указов о признании независимости ДНР и ЛНР. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин во время церемонии подписания указов о признании независимости ДНР и ЛНР. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

В документах отмечается, что решение РФ обусловлено волеизъявлением народов республик Донбасса и отказом Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

На интернет-портале правовой информации опубликован текст указов президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик.

"Учитывая волеизъявление народа Донецкой Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства", — говорится в документе о признании ДНР.

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Документ о признании ЛНР имеет аналогичное содержание.

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

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Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

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Никита Никонов
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