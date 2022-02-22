Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР

При этом во вторник Вашингтон примет дополнительные меры "для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Президент США Джо Байден подписал ранее анонсированный указ о санкциях в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

"Президент Байден издал сегодня указ, который запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его. Указ также даёт полномочия вводить санкции против любого лица, которое действует в этих районах Украины", — заявил чиновник в ходе телефонного брифинга.

Он добавил, что во вторник Вашингтон примет дополнительные меры "для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины".