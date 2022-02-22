Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР
При этом во вторник Вашингтон примет дополнительные меры "для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины".
Президент США Джо Байден подписал ранее анонсированный указ о санкциях в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Президент Байден издал сегодня указ, который запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его. Указ также даёт полномочия вводить санкции против любого лица, которое действует в этих районах Украины", — заявил чиновник в ходе телефонного брифинга.
Он добавил, что во вторник Вашингтон примет дополнительные меры "для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины".
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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