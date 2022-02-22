Глава МИД Канады анонсировала санкции против России за признание ДНР и ЛНР
По её словам, эти рестрикции не будут связаны с ограничениями, которые Оттава подготовила на случай "вторжения" РФ на Украину.
Власти Канады намерены ввести санкции в отношении России из-за решения признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.
"Канада вместе со своими партнёрами и союзниками жёстко отреагирует на это пренебрежение международным правом", — сказала глава канадского МИД.
Жоли добавила, что эти санкции не будут связаны с ограничениями, которые Оттава подготовила на случай "вторжения" России на Украину.
Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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