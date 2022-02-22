Глава МИД Канады анонсировала санкции против России за признание ДНР и ЛНР

По её словам, эти рестрикции не будут связаны с ограничениями, которые Оттава подготовила на случай "вторжения" РФ на Украину.

Власти Канады намерены ввести санкции в отношении России из-за решения признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

"Канада вместе со своими партнёрами и союзниками жёстко отреагирует на это пренебрежение международным правом", — сказала глава канадского МИД.

Жоли добавила, что эти санкции не будут связаны с ограничениями, которые Оттава подготовила на случай "вторжения" России на Украину.

Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР.