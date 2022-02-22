"Долгожданный день": Жители Донецка поделились эмоциями после признания Россией ДНР и ЛНР
Одна из горожанок призналась, что таких чувств, как в этот день, у неё не было даже тогда, когда она получала российский паспорт.
Жители Донецка делятся эмоциями после признания Россией ДНР и ЛНР. Видео © SHOT
Жители Донецка рассказали о своих чувствах после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Своими эмоциями они поделились в беседе с телеграм-каналом SHOT.
"Я не могу даже сейчас их выразить (свои ощущения. — Прим. Лайфа). Мне кажется, даже когда я получала российский паспорт, не было столько эмоций, как сейчас", — призналась жительница Донецка.
Ещё один горожанин заявил, что день признания Россией ДНР является долгожданным и выстраданным. Он также поблагодарил за данное решение президента РФ Владимира Путина.
"Хочется сказать, что это просто день выстраданный, долгожданный. Просто, не знаю, счастливый такой. Которого ждали долго, ждали столько лет… Жители Донбасса это заслужили, они до этого дожили. Слава Богу за всё, спасибо Владимиру Владимировичу [Путину]", — подчеркнул он.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
© SHOT