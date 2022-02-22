"Долгожданный день": Жители Донецка поделились эмоциями после признания Россией ДНР и ЛНР

Одна из горожанок призналась, что таких чувств, как в этот день, у неё не было даже тогда, когда она получала российский паспорт.

Жители Донецка делятся эмоциями после признания Россией ДНР и ЛНР. Видео © SHOT

Жители Донецка рассказали о своих чувствах после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Своими эмоциями они поделились в беседе с телеграм-каналом SHOT.

"Я не могу даже сейчас их выразить (свои ощущения. — Прим. Лайфа). Мне кажется, даже когда я получала российский паспорт, не было столько эмоций, как сейчас", — призналась жительница Донецка.

Ещё один горожанин заявил, что день признания Россией ДНР является долгожданным и выстраданным. Он также поблагодарил за данное решение президента РФ Владимира Путина.

"Хочется сказать, что это просто день выстраданный, долгожданный. Просто, не знаю, счастливый такой. Которого ждали долго, ждали столько лет… Жители Донбасса это заслужили, они до этого дожили. Слава Богу за всё, спасибо Владимиру Владимировичу [Путину]", — подчеркнул он.