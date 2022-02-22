Байден заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР угрожает нацбезопасности США
Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA / Oliver Contreras / POOL
По словам американского президента, данное решение якобы противоречит обязательствам Москвы по Минским соглашениям и "ещё больше угрожает миру и стабильности на Украине".
Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) якобы противоречит обязательствам Москвы по Минским соглашениям и "ещё больше угрожает миру и стабильности на Украине". Об этом заявил президент США Джо Байден.
Также в своём санкционном указе глава Белого дома отметил, что решение РФ представляет "необычную и чрезвычайную угрозу для нацбезопасности и внешней политики США".
"Признание Российской Федерацией так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) — регионов Украины — противоречит обязательствам России в рамках Минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и, таким образом, представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", — говорится в указе.
Отметим, что стандартная для таких документов формулировка включена в указ о первых санкциях, который был введён в связи конфликтом на Украине ещё в 2014 году.
Ранее Лайф писал, что Байден подписал первый указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Согласно документу, американцам запрещается инвестировать в республики Донбасса, торговать с ними и финансировать их. Также указ позволяет вводить санкции против любого лица, которое действует в этом регионе. Во вторник Вашингтон примет дополнительные меры "для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины".
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.