Байден заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР угрожает нацбезопасности США

По словам американского президента, данное решение якобы противоречит обязательствам Москвы по Минским соглашениям и "ещё больше угрожает миру и стабильности на Украине".

Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) якобы противоречит обязательствам Москвы по Минским соглашениям и "ещё больше угрожает миру и стабильности на Украине". Об этом заявил президент США Джо Байден.

Также в своём санкционном указе глава Белого дома отметил, что решение РФ представляет "необычную и чрезвычайную угрозу для нацбезопасности и внешней политики США".

"Признание Российской Федерацией так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) — регионов Украины — противоречит обязательствам России в рамках Минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и, таким образом, представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", — говорится в указе.

Отметим, что стандартная для таких документов формулировка включена в указ о первых санкциях, который был введён в связи конфликтом на Украине ещё в 2014 году.

Ранее Лайф писал, что Байден подписал первый указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Согласно документу, американцам запрещается инвестировать в республики Донбасса, торговать с ними и финансировать их. Также указ позволяет вводить санкции против любого лица, которое действует в этом регионе. Во вторник Вашингтон примет дополнительные меры "для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины".