ABC: Власти США призвали Зеленского эвакуироваться из Киева во Львов
При этом журналисты не раскрывают своих источников и не объясняют, с какими опасениями связана такая рекомендация.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / PA / Matt Dunham
Власти США призвали президента Украины Владимира Зеленского переехать из Киева во Львов ради его безопасности. Об этом сообщает телеканал ABC.
При этом журналисты не раскрывают своих источников и не объясняют, с какими опасениями связана такая рекомендация.
Ранее телеканал NBC сообщил, что администрация президента США Джо Байдена обсуждала с правительством Украины возможный отъезд лидера Незалежной Владимира Зеленского из столицы в случае эскалации ситуации в стране.
"Чиновники администрации Байдена обсуждали с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения", — сообщил в "Твиттере" журналист телеканала Ричард Энджел.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.