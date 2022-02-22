ABC: Власти США призвали Зеленского эвакуироваться из Киева во Львов

Власти США призвали президента Украины Владимира Зеленского переехать из Киева во Львов ради его безопасности. Об этом сообщает телеканал ABC.

При этом журналисты не раскрывают своих источников и не объясняют, с какими опасениями связана такая рекомендация.

Ранее телеканал NBC сообщил, что администрация президента США Джо Байдена обсуждала с правительством Украины возможный отъезд лидера Незалежной Владимира Зеленского из столицы в случае эскалации ситуации в стране.

"Чиновники администрации Байдена обсуждали с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения", — сообщил в "Твиттере" журналист телеканала Ричард Энджел.

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.