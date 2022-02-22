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Опубликовано 22 февраля 2022, 00:55

Председатель ОБСЕ Рау призвал Россию не применять силу в связи с признанием ДНР и ЛНР

Также он выразил "непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины в признанных международным сообществом границах".

Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау осудил решение России о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), при этом призвав Москву воздержаться от какого-либо военного вмешательства для реализации этой инициативы.

"Действующий председатель ОБСЕ глубоко разочарован решением президента [России Владимира] Путина признать части Донецкой и Луганской областей", — констатировало польское председательство в "Твиттере".

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По словам Рау, признание республик Донбасса якобы является "явным нарушением международного права". Он призвал РФ "воздержаться от любого военного вмешательства для реализации этого неудачного решения и учитывать долгосрочные последствия для международных отношений".

Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР.

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Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

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Обложка © ТАСС / EPA

Иван Косицын
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