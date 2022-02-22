Председатель ОБСЕ Рау призвал Россию не применять силу в связи с признанием ДНР и ЛНР

Также он выразил "непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины в признанных международным сообществом границах".

Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау осудил решение России о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), при этом призвав Москву воздержаться от какого-либо военного вмешательства для реализации этой инициативы.

"Действующий председатель ОБСЕ глубоко разочарован решением президента [России Владимира] Путина признать части Донецкой и Луганской областей", — констатировало польское председательство в "Твиттере".

По словам Рау, признание республик Донбасса якобы является "явным нарушением международного права". Он призвал РФ "воздержаться от любого военного вмешательства для реализации этого неудачного решения и учитывать долгосрочные последствия для международных отношений".

Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР.