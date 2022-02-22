По его словам, очень важно сейчас увидеть, кто "настоящий друг и партнёр" Украины, а "кто продолжит пугать РФ словами".

Киев инициировал экстренное заседание саммита "нормандской четвёрки". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"От наших партнёров мы ждём чётких и действенных шагов поддержки. Очень важно сейчас увидеть, кто наш настоящий друг и партнёр, а кто продолжит пугать РФ словами", — сказал Зеленский в своём видеообращении к гражданам по случаю признания Россией ДНР и ЛНР.