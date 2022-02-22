Зеленский заявил, что Украина инициировала экстренный саммит "нормандской четвёрки"
По его словам, очень важно сейчас увидеть, кто "настоящий друг и партнёр" Украины, а "кто продолжит пугать РФ словами".
Киев инициировал экстренное заседание саммита "нормандской четвёрки". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"От наших партнёров мы ждём чётких и действенных шагов поддержки. Очень важно сейчас увидеть, кто наш настоящий друг и партнёр, а кто продолжит пугать РФ словами", — сказал Зеленский в своём видеообращении к гражданам по случаю признания Россией ДНР и ЛНР.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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