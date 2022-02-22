"От наших партнёров мы ждем чётких и действенных шагов поддержки. Очень важно сейчас увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами", — сказал Зеленский в своем видеообращении к гражданам по случаю признания Россией ДНР и ЛНР.

Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.