Замглавы МИД РФ Руденко назначен представителем президента по договорам с ДНР и ЛНР

В должности заместителя министра иностранных дел он работает с 2019 года. Руденко имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1-го класса, присвоенный ему в сентябре 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД Андрея Руденко своим представителем при рассмотрении Федеральным собранием договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Руденко Андрея Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Луганской Народной Республикой, подписанного в Москве 21 февраля 2022 года", — говорится в тексте указа по ЛНР. Аналогичный текст есть и в указе по ДНР.

В должности заместителя министра иностранных дел Руденко работает с 2019 года. Он имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1-го класса, присвоенный ему в сентябре 2018 года. В системе МИД Руденко работает с 1985 года.