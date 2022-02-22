Замглавы МИД РФ Руденко назначен представителем президента по договорам с ДНР и ЛНР
Андрей Руденко. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
В должности заместителя министра иностранных дел он работает с 2019 года. Руденко имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1-го класса, присвоенный ему в сентябре 2018 года.
Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД Андрея Руденко своим представителем при рассмотрении Федеральным собранием договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Руденко Андрея Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Луганской Народной Республикой, подписанного в Москве 21 февраля 2022 года", — говорится в тексте указа по ЛНР. Аналогичный текст есть и в указе по ДНР.
В должности заместителя министра иностранных дел Руденко работает с 2019 года. Он имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1-го класса, присвоенный ему в сентябре 2018 года. В системе МИД Руденко работает с 1985 года.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.