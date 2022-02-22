Сенатор Климов объяснил, почему признание Россией ДНР и ЛНР не нарушает Минские соглашения

Он напомнил, что договорённости были заключены между центральной властью Киева и "отдельными районами Донецкой и Луганской областей" — так в документе обозначили ДНР и ЛНР.

После признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) многие страны поспешили обвинить РФ в нарушении Минских соглашений. Почему эти обвинения необоснованны, объяснил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

"Россия не является стороной Минских соглашений. Эти соглашения состоят из двух документов: заявления глав России, Германии, Франции и Украины и комплекса мер, которые были тогда подписаны. Эти соглашения — между тремя сторонами: центральной властью Киева и тем, что называется в соглашениях отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Вот между ними соглашение", — пояснил сенатор в беседе с РИА "Новости".

Климов добавил, что Россия была одним из гарантов Минских соглашений. Также он отметил, что Киев с 2015 года не исполняет договорённости и с тех пор эти соглашения фактически не работают.