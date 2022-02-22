Сенатор Климов объяснил, почему признание Россией ДНР и ЛНР не нарушает Минские соглашения
Он напомнил, что договорённости были заключены между центральной властью Киева и "отдельными районами Донецкой и Луганской областей" — так в документе обозначили ДНР и ЛНР.
После признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) многие страны поспешили обвинить РФ в нарушении Минских соглашений. Почему эти обвинения необоснованны, объяснил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
"Россия не является стороной Минских соглашений. Эти соглашения состоят из двух документов: заявления глав России, Германии, Франции и Украины и комплекса мер, которые были тогда подписаны. Эти соглашения — между тремя сторонами: центральной властью Киева и тем, что называется в соглашениях отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Вот между ними соглашение", — пояснил сенатор в беседе с РИА "Новости".
Климов добавил, что Россия была одним из гарантов Минских соглашений. Также он отметил, что Киев с 2015 года не исполняет договорённости и с тех пор эти соглашения фактически не работают.
"Вся ответственность — на Киеве и тех, кто там правит... Россия не могла сама, даже если бы очень захотела, выполнять Минские соглашения не только потому, что она не является их стороной. Потому что всё, что там написано, предполагало изменение украинской конституции. Ну кто может изменить украинскую конституцию, не иначе как сами украинцы?" — заявил Климов.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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