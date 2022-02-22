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22 февраля, 01:56

Цена нефти Brent превысила 97 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года

По данным на 04:38 мск, на лондонской бирже ICE стоимость чёрного золота выросла на 2,34% — до 97,62 доллара.

Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в апреле подорожала до 97,62 доллара за баррель на лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 04:38 мск, чёрное золото подорожало на 2,34%. В последний раз цена нефти Brent поднималась выше 97 долларов за баррель в сентябре 2014 года.

Цена на нефть Dated Brent впервые с сентября 2014 года превысила $100 за баррель

Цена на нефть Dated Brent впервые с сентября 2014 года превысила $100 за баррель

Ранее аналитики объяснили причину резкого подорожания нефти российской марки Urals. По их словам, на рост стоимости влияет геополитическая обстановка, связанная с эскалацией напряжённости вокруг Украины и опасениями за сбой поставок по нефтепроводу "Дружба", в частности по его южной ветке.

Обложка © ТАСС / EPA

Никита Никонов

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