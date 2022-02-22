Цена нефти Brent превысила 97 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года

Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в апреле подорожала до 97,62 доллара за баррель на лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 04:38 мск, чёрное золото подорожало на 2,34%. В последний раз цена нефти Brent поднималась выше 97 долларов за баррель в сентябре 2014 года.