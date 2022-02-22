Небензя: Россия не намерена допускать новую кровавую бойню в Донбассе

При этом Москва по-прежнему готова к дипломатическому урегулированию конфликта, отметил постпред РФ при ООН.

Власти России не намерены допускать новую кровавую бойню в Донбассе. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены", — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН, посвящённом Украине.

Небензя отметил, что Киев сделал всё для саботажа и разрушения Минских соглашений, упрямо отказываясь от диалога с Донбассом, хотя переговоры с ДНР и ЛНР являются центральным элементом договорённостей.