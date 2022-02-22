Небензя: Россия не намерена допускать новую кровавую бойню в Донбассе
При этом Москва по-прежнему готова к дипломатическому урегулированию конфликта, отметил постпред РФ при ООН.
Власти России не намерены допускать новую кровавую бойню в Донбассе. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены", — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН, посвящённом Украине.
Небензя отметил, что Киев сделал всё для саботажа и разрушения Минских соглашений, упрямо отказываясь от диалога с Донбассом, хотя переговоры с ДНР и ЛНР являются центральным элементом договорённостей.
"Однако те, кто рассчитывал на миролюбивый настрой украинской власти, к сожалению, ошиблись. Киев не просто очень быстро вернулся к воинственной риторике и продолжил обстрелы мирных жителей, но и сделал всё, чтобы саботировать и в конце концов разрушить Минские договорённости", — подчеркнул постпред РФ.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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