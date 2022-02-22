Представительство ЛНР в СЦКК: ВС Украины за сутки 65 раз нарушили режим прекращения огня
В результате обстрелов, в частности, повреждено семь жилых домов в населённом пункте Александровск и три дома в Красном Яре. Огонь вёлся с применением оружия, запрещённого Минскими соглашениями.
За прошедшие сутки 21 февраля Вооружённые силы Украины 65 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, в том числе с применением оружия, калибр которого запрещён Минскими соглашениями. Об этом заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
"В результате обстрела населённого пункта Александровск повреждено семь жилых домостроений по ул. Луганская. В результате обстрела в садоводческом кооперативе "Пригородное" в районе памятника "Князь Игорь" повреждено одно домостроение. В результате обстрела населённого пункта Красный Яр повреждено три домостроения и хозяйственная постройка", — говорится в сообщении представительства в "Телеграме".
Также три домовладения повреждены в населённом пункте Христовое.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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