Представительство ЛНР в СЦКК: ВС Украины за сутки 65 раз нарушили режим прекращения огня

В результате обстрелов, в частности, повреждено семь жилых домов в населённом пункте Александровск и три дома в Красном Яре. Огонь вёлся с применением оружия, запрещённого Минскими соглашениями.

За прошедшие сутки 21 февраля Вооружённые силы Украины 65 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, в том числе с применением оружия, калибр которого запрещён Минскими соглашениями. Об этом заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

"В результате обстрела населённого пункта Александровск повреждено семь жилых домостроений по ул. Луганская. В результате обстрела в садоводческом кооперативе "Пригородное" в районе памятника "Князь Игорь" повреждено одно домостроение. В результате обстрела населённого пункта Красный Яр повреждено три домостроения и хозяйственная постройка", — говорится в сообщении представительства в "Телеграме".

Также три домовладения повреждены в населённом пункте Христовое.