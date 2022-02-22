Постпред США при ООН: Вашингтон не намерен предоставлять Киеву ядерное оружие
По словам Линды Томас-Гринфилд, украинские власти и не хотят получить от Запада данный вид вооружений.
США и их союзники не намерены поставлять Украине ядерное оружие. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила постпред Соединённых Штатов при организации Линда Томас-Гринфилд.
"Соединённые Штаты и наши союзники не имеют намерений поставлять ядерное оружие на Украину, и Украина его не хочет", — сказала она, комментируя заявления Москвы о том, что Киев хочет получить ядерное оружие от Запада.
Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Великобритания и Франция подписали Будапештский меморандум, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. В ответ Украине дали гарантии безопасности. На Мюнхенской конференции 19 февраля этого года Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Как подчеркнул Зеленский, Киев сделает это в четвёртый и последний раз. В свою очередь, глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба назвал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия.
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