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22 февраля, 03:18

Блинкен: Дипломаты США будут ночевать в Польше, а утром ездить работать на Украину

По словам американского госсекретаря, сотрудники дипмиссии "продолжат поддерживать украинский народ и украинское правительство".

Американские дипломаты, работающие в миссии на Украине, будут ночевать в Польше из соображений безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что после ночёвки дипломаты будут каждый день ездить в Незалежную для выполнения своих обязанностей.

"По соображениям безопасности персонал Госдепартамента, находящийся в настоящее время во Львове, будет проводить ночь в Польше. Наши сотрудники будут регулярно возвращаться, чтобы продолжать свою дипломатическую работу на Украине и предоставлять неотложные консульские услуги", — заявил Блинкен.

Bloomberg: США временно вывезут своё посольство с Украины в Польшу

Bloomberg: США временно вывезут своё посольство с Украины в Польшу

По его словам, дипломаты "продолжат поддерживать украинский народ и украинское правительство".

Ранее в украинской Раде назвали перенос западных посольств из Киева во Львов "желанием окопаться".

Обложка © ТАСС / EPA

Никита Никонов

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