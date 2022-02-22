Блинкен: Дипломаты США будут ночевать в Польше, а утром ездить работать на Украину
По словам американского госсекретаря, сотрудники дипмиссии "продолжат поддерживать украинский народ и украинское правительство".
Американские дипломаты, работающие в миссии на Украине, будут ночевать в Польше из соображений безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что после ночёвки дипломаты будут каждый день ездить в Незалежную для выполнения своих обязанностей.
"По соображениям безопасности персонал Госдепартамента, находящийся в настоящее время во Львове, будет проводить ночь в Польше. Наши сотрудники будут регулярно возвращаться, чтобы продолжать свою дипломатическую работу на Украине и предоставлять неотложные консульские услуги", — заявил Блинкен.
По его словам, дипломаты "продолжат поддерживать украинский народ и украинское правительство".
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