Блинкен: Дипломаты США будут ночевать в Польше, а утром ездить работать на Украину

Американские дипломаты, работающие в миссии на Украине, будут ночевать в Польше из соображений безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что после ночёвки дипломаты будут каждый день ездить в Незалежную для выполнения своих обязанностей.