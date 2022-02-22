Небензя призвал мировое сообщество заставить Киев прекратить провокации в Донбассе
Василий Небензя. Фото © ТАСС / Zuma
По словам постпреда России при ООН, сейчас следует сконцентрироваться на решении вопроса, как избежать войны в регионе.
Мировое сообщество сейчас должно сконцентрироваться на решении вопроса о том, как избежать войны в Донбассе и заставить Украину прекратить там обстрелы и провокации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска", — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН, посвящённом Украине.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.