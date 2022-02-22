Небензя призвал мировое сообщество заставить Киев прекратить провокации в Донбассе

По словам постпреда России при ООН, сейчас следует сконцентрироваться на решении вопроса, как избежать войны в регионе.

Мировое сообщество сейчас должно сконцентрироваться на решении вопроса о том, как избежать войны в Донбассе и заставить Украину прекратить там обстрелы и провокации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.