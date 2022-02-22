Постпред США при ООН заявила, что признание ДНР и ЛНР "угрожает международному порядку"

Также, по словам Линды Томас-Гринфилд, Москва своим решением по признанию республик Донбасса "порвала в клочья" Минские соглашения.

Постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) якобы угрожает международному порядку.

"Мы поддерживаем призыв Украины срочно провести заседание Совета Безопасности ООН. Совет Безопасности должен потребовать от России уважения территориальной целостности и суверенитета Украины", — заявила постпред, добавив, что решение РФ "угрожает международному порядку".

Также, по её словам, решение Москвы признать суверенитет республик Донбасса в "клочья" порвало Минские соглашения.