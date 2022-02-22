Постпред США при ООН заявила, что признание ДНР и ЛНР "угрожает международному порядку"
Также, по словам Линды Томас-Гринфилд, Москва своим решением по признанию республик Донбасса "порвала в клочья" Минские соглашения.
Постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) якобы угрожает международному порядку.
"Мы поддерживаем призыв Украины срочно провести заседание Совета Безопасности ООН. Совет Безопасности должен потребовать от России уважения территориальной целостности и суверенитета Украины", — заявила постпред, добавив, что решение РФ "угрожает международному порядку".
Также, по её словам, решение Москвы признать суверенитет республик Донбасса в "клочья" порвало Минские соглашения.
Ранее сенатор Андрей Климов объяснил, почему признание Россией ДНР и ЛНР не нарушает Минские соглашения. Он напомнил, что договорённости были заключены между властями Украины и руководством ДНР и ЛНР.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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