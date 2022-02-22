Власти Китая призывают все стороны в ситуации вокруг Украины проявлять сдержанность и не предпринимать действия, ведущие к напряжённости, а также продолжить диалог. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Сейчас все стороны должны проявлять сдержанность и не осуществлять действия, которые будут подпитывать напряжённость", — сказал он на заседании Совета Безопасности, которое посвящено текущей ситуации на Украине.