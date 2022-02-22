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Опубликовано 22 февраля 2022, 03:55

Постпред Китая при ООН призвал стороны в ситуации вокруг Украины к сдержанности и диалогу

По словам Чжан Цзюня, Пекин рекомендует продолжить консультации и найти разумное решение для того, чтобы учесть обеспокоенность всех на основе равенства и взаимного уважения.

Власти Китая призывают все стороны в ситуации вокруг Украины проявлять сдержанность и не предпринимать действия, ведущие к напряжённости, а также продолжить диалог. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Сейчас все стороны должны проявлять сдержанность и не осуществлять действия, которые будут подпитывать напряжённость", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, которое посвящено текущей ситуации на Украине.

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Дипломат подчеркнул, что Пекин призывает все заинтересованные стороны продолжить диалог и консультации и найти разумное решение для того, чтобы учесть обеспокоенность всех на основе равенства и взаимного уважения.

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

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Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

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Обложка © ТАСС / AP

Иван Косицын
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