Замгенсека ООН назвала переговоры единственным способом устранить разногласия по Украине
Говоря о решении РФ признать ДНР и ЛНР, она заявила, что в ООН крайне обеспокоены возможными последствиями этого для существующих переговорных рамок. В таких условиях, по её словам, диалог ещё важнее.
Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что переговоры являются единственным способом устранения разногласий в ситуации с Украиной и республиками Донбасса.
"Переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с резолюцией 2202 Совета Безопасности [ООН]", — сказала она.
Говоря о решении России признать ДНР и ЛНР, Дикарло заявила, что в ООН крайне обеспокоены возможными последствиями этого для существующих переговорных рамок. В таких условиях, по её словам, ещё важнее вести диалог.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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