Замгенсека ООН назвала переговоры единственным способом устранить разногласия по Украине

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что переговоры являются единственным способом устранения разногласий в ситуации с Украиной и республиками Донбасса.

"Переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с резолюцией 2202 Совета безопасности", — сказала она.