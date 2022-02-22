Замгенсека ООН назвала переговоры единственным способом устранить разногласия по Украине

Говоря о решении РФ признать ДНР и ЛНР, она заявила, что в ООН крайне обеспокоены возможными последствиями этого для существующих переговорных рамок. В таких условиях, по её словам, диалог ещё важнее.

Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что переговоры являются единственным способом устранения разногласий в ситуации с Украиной и республиками Донбасса.

"Переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с резолюцией 2202 Совета Безопасности [ООН]", — сказала она.