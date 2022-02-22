Постпред США подтвердила, что Вашингтон введёт санкции против РФ за признание ДНР и ЛНР

Об ограничительных мерах будет объявлено во вторник, 22 февраля. Ранее американский президент Байден уже ввёл рестрикции в отношении республик Донбасса.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила планы Вашингтона ввести новые санкции против России в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик. Об этом она заявила на заседании Совбеза организации.

"Завтра (22 февраля. — Прим. Лайфа) Соединённые Штаты введут санкции в отношении России за это очевидное нарушение международного права", — сказала дипломат после заседания Совета Безопасности ООН, которое было посвящено ситуации на Украине.

Также она призвала Россию "вернуться за стол переговоров и работать над обеспечением мира".