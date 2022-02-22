Постпред США подтвердила, что Вашингтон введёт санкции против РФ за признание ДНР и ЛНР
Об ограничительных мерах будет объявлено во вторник, 22 февраля. Ранее американский президент Байден уже ввёл рестрикции в отношении республик Донбасса.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила планы Вашингтона ввести новые санкции против России в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик. Об этом она заявила на заседании Совбеза организации.
"Завтра (22 февраля. — Прим. Лайфа) Соединённые Штаты введут санкции в отношении России за это очевидное нарушение международного права", — сказала дипломат после заседания Совета Безопасности ООН, которое было посвящено ситуации на Украине.
Также она призвала Россию "вернуться за стол переговоров и работать над обеспечением мира".
Ранее президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Согласно документу, американцам запрещается инвестировать в республики Донбасса, торговать с ними и финансировать их. Также указ позволяет вводить санкции против любого лица, которое действует в этом регионе. Во вторник Вашингтон примет дополнительные меры "для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины".
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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