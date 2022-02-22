Курс доллара на Московской бирже вырос до 79,99 рубля
Курс евро также увеличился — на 8,25 копейки — и составил 90,235 рубля.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 21 копейки и составил 79,99 рубля.
Курс евро также увеличился — на 8,25 копейки — и составил 90,235 рубля.
Ранее финансист Суверов оценил шансы рубля на укрепление весной. Как отмечает эксперт, российская валюта в последнее время практически отвязалась от нефти, но на неё сильно влияет геополитическая ситуация.
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