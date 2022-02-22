Курс доллара на Московской бирже вырос до 79,99 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 21 копейки и составил 79,99 рубля.

Курс евро также увеличился — на 8,25 копейки — и составил 90,235 рубля.