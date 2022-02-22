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22 февраля, 05:09

Курс доллара на Московской бирже вырос до 79,99 рубля

Курс евро также увеличился — на 8,25 копейки — и составил 90,235 рубля.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 21 копейки и составил 79,99 рубля.

Курс евро также увеличился — на 8,25 копейки — и составил 90,235 рубля.

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Обложка © Pixabay

Юлия Коновалова

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