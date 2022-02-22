Главы Южной Осетии и Абхазии поддержали решение России признать ДНР и ЛНР
Анатолий Бибилов, Аслан Бжания. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Щербак, ТАСС / AP Photo/Artur Lebedev
Анатолий Бибилов отметил, что теперь у жителей Донбасса и Украины появилась надежда на лучшее будущее. Аслан Бжания считает, что решение РФ посодействует формированию более справедливого миропорядка.
Руководство Южной Осетии и Абхазии поддержало решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отметил, что это решение — "залог прекращения братоубийственного безумия и сбережение тысяч человеческих жизней".
"Это шанс для Украины вернуться к нормальной жизни и обрести будущность. Признание Донбасса означает для десятков миллионов людей надежду на лучшее будущее. Так же как признание со стороны России вот уже 13 лет обеспечивает мир на земле Республики Южная Осетия", — сказал Бибилов в беседе с журналистами.
В свою очередь президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, а также соответствует современным вызовам и угрозам
"В результате эскалации конфликта большое количество мирных жителей Донбасса вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в России. Как союзник России Республика Абхазия поддерживает решение высшего руководства России, уверены, что данное решение будет на длительную перспективу способствовать укреплению архитектуры безопасности в регионе", — говорится в заявлении лидера Абхазии.
Бжания считает, что решение Москвы посодействует формированию более справедливого и сбалансированного миропорядка, где права малых народов надёжно защищены.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.