Главы Южной Осетии и Абхазии поддержали решение России признать ДНР и ЛНР

Анатолий Бибилов отметил, что теперь у жителей Донбасса и Украины появилась надежда на лучшее будущее. Аслан Бжания считает, что решение РФ посодействует формированию более справедливого миропорядка.

Руководство Южной Осетии и Абхазии поддержало решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отметил, что это решение — "залог прекращения братоубийственного безумия и сбережение тысяч человеческих жизней".

"Это шанс для Украины вернуться к нормальной жизни и обрести будущность. Признание Донбасса означает для десятков миллионов людей надежду на лучшее будущее. Так же как признание со стороны России вот уже 13 лет обеспечивает мир на земле Республики Южная Осетия", — сказал Бибилов в беседе с журналистами.

В свою очередь президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, а также соответствует современным вызовам и угрозам

"В результате эскалации конфликта большое количество мирных жителей Донбасса вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в России. Как союзник России Республика Абхазия поддерживает решение высшего руководства России, уверены, что данное решение будет на длительную перспективу способствовать укреплению архитектуры безопасности в регионе", — говорится в заявлении лидера Абхазии.