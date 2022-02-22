НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 04:49

CNN: Блинкен пока не отменял намеченную на 24 февраля встречу с Лавровым

По данным телеканала, вопрос отмены переговоров обсуждался вечером в понедельник в Госдепартаменте после того, как Россия приняла решение признать ДНР и ЛНР.

<p>Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не отменял назначенную на 24 февраля встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом со ссылкой на источники в Госдепе сообщает CNN.

По данным телеканала, вопрос отмены переговоров обсуждался вечером в понедельник в Госдепартаменте. Однако окончательное решение принято не было. Ранее в Белом доме отказались отвечать на вопрос, состоится ли встреча Блинкена и Лаврова после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Россией ДНР и ЛНР.

Блинкен: Дипломаты США будут ночевать в Польше, а утром ездить работать на Украину

Блинкен: Дипломаты США будут ночевать в Польше, а утром ездить работать на Украину

"Предлагаю вам обратиться в Госдепартамент с данным вопросом. Я думаю, что они готовы предоставить больше информации по данной теме", — сказал представитель администрации США на брифинге.

Путин: РФ услышала общие слова от США и НАТО в ответ на предложения по безопасности

Путин: РФ услышала общие слова от США и НАТО в ответ на предложения по безопасности

Встреча глав внешнеполитических ведомств США и России должна была пройти 24 февраля в Женеве. Ранее Лавров заявил о намерении России добиться от Запада ответа на вопрос о нерасширении НАТО.

Никита Никонов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1