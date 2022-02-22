CNN: Блинкен пока не отменял намеченную на 24 февраля встречу с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не отменял назначенную на 24 февраля встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом со ссылкой на источники в Госдепе сообщает CNN.

По данным телеканала, вопрос отмены переговоров обсуждался вечером в понедельник в Госдепартаменте. Однако окончательное решение принято не было. Ранее в Белом доме отказались отвечать на вопрос, состоится ли встреча Блинкена и Лаврова после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Россией ДНР и ЛНР.

"Предлагаю вам обратиться в Госдепартамент с данным вопросом. Я думаю, что они готовы предоставить больше информации по данной теме", — сказал представитель администрации США на брифинге.