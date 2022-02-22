Экономист Гиринский предсказал рост зарплат некоторых пенсионеров в 2022 году

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал об изменениях в порядке начисления зарплат работающим пенсионерам, которые произойдут в текущем году. Об этом пишет агентство "Прайм".

По словам эксперта, нововведения затронут увеличение предельной величины базы для начисления взносов в ПФР, индексации социальных и государственных пенсий и нового размера МРОТ.

"Одно нововведение связано с установлением МРОТ на уровне 13 890 рублей. Автоматически вырастет зарплата пенсионеров, если она не достигает МРОТ", — сообщил Гиринский.

Несмотря на то что перерасчёт по инфляции касается не всех, для работников государственных и муниципальных организаций, где зарплата сотрудников повышается на основании отдельных нормативных актов, могут быть исключения, подчеркнул Гиринский. Кроме того, в нынешнем году работающие пенсионеры смогут быстрее получать налоговые вычеты и оформлять больничные листы, добавил специалист.