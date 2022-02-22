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22 февраля, 05:12

Экономист Гиринский предсказал рост зарплат некоторых пенсионеров в 2022 году

По словам специалиста, нововведение связано с установлением нового уровня МРОТ.

<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал об изменениях в порядке начисления зарплат работающим пенсионерам, которые произойдут в текущем году. Об этом пишет агентство "Прайм".

По словам эксперта, нововведения затронут увеличение предельной величины базы для начисления взносов в ПФР, индексации социальных и государственных пенсий и нового размера МРОТ.

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"Одно нововведение связано с установлением МРОТ на уровне 13 890 рублей. Автоматически вырастет зарплата пенсионеров, если она не достигает МРОТ", сообщил Гиринский.

Несмотря на то что перерасчёт по инфляции касается не всех, для работников государственных и муниципальных организаций, где зарплата сотрудников повышается на основании отдельных нормативных актов, могут быть исключения, подчеркнул Гиринский. Кроме того, в нынешнем году работающие пенсионеры смогут быстрее получать налоговые вычеты и оформлять больничные листы, добавил специалист.

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Юлия Коновалова

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