Небензя заявил о 120 тысячах военных Украины на линии соприкосновения в Донбассе

Постпред России при ООН отметил, что к вооружённым провокациям Киев подталкивают западные страны, которые накачивают Незалежную вооружениями и направляют туда инструкторов.

Украина стянула 120-тысячный военный контингент на линию соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Раздувая вот уже несколько недель беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину, наши коллеги, западные коллеги, беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооружённым провокациям против Донбасса", — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Украине.