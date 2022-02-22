Небензя заявил о 120 тысячах военных Украины на линии соприкосновения в Донбассе
Украинские военные. Фото © Facebook / GeneralStaff.ua
Постпред России при ООН отметил, что к вооружённым провокациям Киев подталкивают западные страны, которые накачивают Незалежную вооружениями и направляют туда инструкторов.
Украина стянула 120-тысячный военный контингент на линию соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Раздувая вот уже несколько недель беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину, наши коллеги, западные коллеги, беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооружённым провокациям против Донбасса", — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Украине.
Ранее Лайф писал, что Небензя объяснил решение о признании ДНР и ЛНР готовящейся военной авантюрой Киева. Также постпред РФ отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сделал всё, чтобы разрушить Минские соглашения. В 2019 году, после его избрания, было много надежд на мир, но они не оправдались, подчеркнул дипломат.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.