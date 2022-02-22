В ДНР сообщили об обстреле ВСУ населённого пункта Дзержинское

Уточняется, что силовики открыли огонь около семи часов утра. Всего было выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра.

Украинские военные открыли огонь по населённому пункту Дзержинское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).