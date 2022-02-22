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Опубликовано 22 февраля 2022, 05:21

В ДНР сообщили об обстреле ВСУ населённого пункта Дзержинское

Украинские военные. Фото © Flickr / ministryofdefenceua

Украинские военные. Фото © Flickr / ministryofdefenceua

Уточняется, что силовики открыли огонь около семи часов утра. Всего было выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра.

Украинские военные открыли огонь по населённому пункту Дзержинское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, силовики начали обстрел в 7:15 со стороны населённого пункта Водяное. Отмечается, что всего украинской стороной было выпущено 12 снарядов из крупнокалиберной артиллерии.

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Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса.

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Александра Васильева
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