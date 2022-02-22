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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 06:09
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Brand Analytics: Россияне в соцсетях поддержали решение о признании ДНР и ЛНР

В первые часы после соответствующего заявления 12,6 тысячи пользователей прокомментировали новость, из них менее двух тысяч человек восприняли её негативно.

Большинство российских пользователей поддержало решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. К такому выводу пришли специалисты Brand Analytics, проанализировав реакцию россиян в соцсетях на соответствующее заявление президента страны Владимира Путина.

Согласно полученным данным, в первые три часа после объявления решения, то есть с 22:00 до 01:00 мск, новость прокомментировало 12,6 тысячи россиян. 86% из них высказались в поддержку признания независимости республик, и только 14% были против.

Тему ДНР и ЛНР пользователи активно начали обсуждать с 14 февраля, а к сегодняшнему дню количество сообщений, касающихся ситуации в республиках, достигло более 200 тысяч в день. Чаще всего пользователи обсуждают эту тему в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Их оппоненты предпочитают использовать для полемики Facebook и Twitter.

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

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Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

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Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Александра Васильева
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