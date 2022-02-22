Brand Analytics: Россияне в соцсетях поддержали решение о признании ДНР и ЛНР

В первые часы после соответствующего заявления 12,6 тысячи пользователей прокомментировали новость, из них менее двух тысяч человек восприняли её негативно.

Большинство российских пользователей поддержало решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. К такому выводу пришли специалисты Brand Analytics, проанализировав реакцию россиян в соцсетях на соответствующее заявление президента страны Владимира Путина.

Согласно полученным данным, в первые три часа после объявления решения, то есть с 22:00 до 01:00 мск, новость прокомментировало 12,6 тысячи россиян. 86% из них высказались в поддержку признания независимости республик, и только 14% были против.