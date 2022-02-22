Медведев заявил о готовности России к давлению Запада из-за признания ДНР и ЛНР

По его мнению, рано или поздно оппоненты Москвы сами придут с просьбой вернуться за стол переговоров.

Россия готова к новым санкциям, угрозам и иным формам политического давления, которое последует со стороны Запада вслед за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Знаем, что будет дальше. Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон. Безумные вопли и потоки дезинформации. Всё это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы", — сказал Медведев.