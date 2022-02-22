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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 06:02
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Медведев заявил о готовности России к давлению Запада из-за признания ДНР и ЛНР

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Юлия Зырянова

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Юлия Зырянова

По его мнению, рано или поздно оппоненты Москвы сами придут с просьбой вернуться за стол переговоров.

Россия готова к новым санкциям, угрозам и иным формам политического давления, которое последует со стороны Запада вслед за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Знаем, что будет дальше. Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон. Безумные вопли и потоки дезинформации. Всё это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы", — сказал Медведев.

Напомнив о роли Москвы в международных отношениях, он подчеркнул, что рано или поздно оппоненты России на мировой арене сами придут с просьбой вернуться за стол переговоров.

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Постпред США подтвердила, что Вашингтон введёт санкции против РФ за признание ДНР и ЛНР

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса.

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Роман Имполитов
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