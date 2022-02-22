Профильные комитеты рекомендовали Госдуме ратифицировать соглашения с ДНР и ЛНР
Независимость республик Донбасса была признана накануне соответствующими указами президента России.
Члены Комитета Госдумы РФ по международным делам, а также их коллеги из Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками единогласно рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом России Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности страны. Встреча членов Совбеза состоялась после того, как Вооружённые силы Украины начали обстреливать территории ДНР и ЛНР в усиленном режиме, а Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий.
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