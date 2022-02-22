Профильные комитеты рекомендовали Госдуме ратифицировать соглашения с ДНР и ЛНР

Члены Комитета Госдумы РФ по международным делам, а также их коллеги из Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками единогласно рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.