В ЛНР заявили, что при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель
Также было повреждено одно здание. По данным представительства, украинские силовики вели стрельбу из крупнокалиберных миномётов.
Вооружённые силы Украины открыли огонь в направлении населённого пункта Славяносербск в Луганской Народной Республике. В результате обстрела один мирный житель получил ранение, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"По уточнённой информации, в результате зафиксированного нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ в направлении населённого пункта Славяносербск с применением миномётов калибра 120 мм ранен мирный житель, а также повреждено одно домостроение", — говорится в сообщении представительства.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса.
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