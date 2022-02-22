В ЛНР заявили, что при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель

Также было повреждено одно здание. По данным представительства, украинские силовики вели стрельбу из крупнокалиберных миномётов.

Вооружённые силы Украины открыли огонь в направлении населённого пункта Славяносербск в Луганской Народной Республике. В результате обстрела один мирный житель получил ранение, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.