Актриса Татьяна Доронина попала в больницу с коронавирусом

88-летнюю советскую и российскую актрису театра и кино Татьяну Доронину госпитализировали в Москве с коронавирусом, пишет телеграм-канал Mash.

Как уточняется, она попала в больницу давно, у неё положительный тест на коронавирус. При этом состояние артистки осложняется другими заболеваниями. Она эмоционально нестабильна, из-за чего медики применяют соответствующие лекарства.

У Дорониной также поражены лёгкие — на 20% справа и на 16% слева. Однако врачи говорят о положительной динамике по компьютерной томографии, ранее степень поражения была ещё больше.