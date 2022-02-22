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22 февраля, 09:14

Актриса Татьяна Доронина попала в больницу с коронавирусом

У артистки поражены лёгкие — на 20% справа и на 16% слева. Однако врачи говорят о положительной динамике по компьютерной томографии.

88-летнюю советскую и российскую актрису театра и кино Татьяну Доронину госпитализировали в Москве с коронавирусом, пишет телеграм-канал Mash.

Как уточняется, она попала в больницу давно, у неё положительный тест на коронавирус. При этом состояние артистки осложняется другими заболеваниями. Она эмоционально нестабильна, из-за чего медики применяют соответствующие лекарства.

У Дорониной также поражены лёгкие — на 20% справа и на 16% слева. Однако врачи говорят о положительной динамике по компьютерной томографии, ранее степень поражения была ещё больше.

Актёр из "Неуловимых мстителей" Юхтин снова попал в больницу

Актёр из "Неуловимых мстителей" Юхтин снова попал в больницу

Ранее Лайф писал, что перенёсший инсульт 91-летний актёр Иван Краско вновь попал в больницу. По словам его директора, народному артисту даже пришлось отказаться от новой роли в театре. Состояние актёра разное: то хорошо, то плохо, отметил Вячеслав Смородинов.

Обложка © kino-teatr.ru

Николь Вербер

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