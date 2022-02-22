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22 февраля, 08:05

За сутки в России с ковидом госпитализировано 17 294 человека

С начала эпидемии в стране выявлено 15 657 928 заболевших, зафиксирован 347 031 летальный исход, выздоровело 12 657 025 пациентов.

За сутки в России с коронавирусом госпитализировано 17 294 человека, выздоровело 164 293 пациента — такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего же (с учётом получающих лечение дома) выявлено 135 172 новых случая ковида, подтверждено 796 летальных исходов.

Таким образом, с начала эпидемии в стране выявлено 15 657 928 заболевших, зафиксирован 347 031 летальный исход, выздоровело 12 657 025 пациентов.

ВЦИОМ: Почти 80% переболевших коронавирусом россиян столкнулись с постковидным синдромом

ВЦИОМ: Почти 80% переболевших коронавирусом россиян столкнулись с постковидным синдромом

А ранее инфекционист Андрей Поздняков заявил, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 80%. Такие выводы он делает на основании результатов лабораторных обследований нескольких миллионов россиян на антитела к S-белку коронавируса.

Обложка © Shutterstock

Александра Вишнякова
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