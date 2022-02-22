За сутки в России с ковидом госпитализировано 17 294 человека

За сутки в России с коронавирусом госпитализировано 17 294 человека, выздоровело 164 293 пациента — такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего же (с учётом получающих лечение дома) выявлено 135 172 новых случая ковида, подтверждено 796 летальных исходов.

Таким образом, с начала эпидемии в стране выявлено 15 657 928 заболевших, зафиксирован 347 031 летальный исход, выздоровело 12 657 025 пациентов.