Остеопат Белаш рассказал, кому нельзя стоять в планке

Многие врачи и фитнес-тренеры сходятся во мнении, что польза от планки есть. Она помогает увеличить общий мышечный тонус, скорректировать контур мышц передней брюшной стенки, а также способствует улучшению осанки. Как правильно её выполнять и не навредить здоровью, рассказал остеопат, невролог Владимир Белаш в разговоре с "Москвой 24".

В отдельных случаях такая поза противопоказана, так как может причинить вред здоровью, например во время беременности или в раннем послеродовом периоде. Запрет есть и для людей, страдающих высоким давлением. Позиция может привести к его резкому подъёму и даже спровоцировать гипертонический криз, а при заболеваниях опорно-двигательного аппарата упражнение можно выполнять только при отсутствии грыж межпозвонкового диска, особенно в области поясницы.

"Не нужно делать планку, если человек страдает носовыми кровотечениями или подвержен состояниям, сопровождающимся затруднением венозного оттока крови из головы. Такой вид физической нагрузки может спровоцировать обострение проблемы", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, врач рекомендует тренироваться правильно: тело держать параллельно полу, голову не отклонять, не запрокидывать и смотреть прямо перед собой. Качественно выполненные 20–30 секунд значат существенно больше, чем 2–3 минуты зарядки, выполненной не по правилам, заключил Белаш.