Политолог Баширов счёл идиотизмом решение дипломатов США ездить на работу во Львов из Польши

"Это верх идиотизма. Там, по-моему, уже все запутались, где опасно, а где — не опасно. То они во Львов уехали, то теперь в Польшу. Мне кажется, что в этой своей информационной атаке, которую они организовали ещё 2,5 месяца назад, если не раньше, они уже потеряли просто сценарий. Когда вчера было принято решение о признании двух республик, то и вовсе надо нанимать нового сценариста. Они думают, что они таким образом будут запугивать западного обывателя. Так он и так уже запуган. Считает, что русский медведь проснулся, и как его заставить в эту берлогу вернуться. На наших граждан это вообще никакого влияния не оказывает. Они даже не знают, кто такой Блинкен", — сказал собеседник Лайфа.