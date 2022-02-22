Политолог Баширов счёл идиотизмом решение дипломатов США ездить на работу во Львов из Польши
Он полагает, что Штаты так пытаются запугать западного обывателя, который и так уже боится, что "русский медведь проснулся".
Политолог Марат Баширов в разговоре с Лайфом посоветовал США "нанимать нового сценариста" после заявления о том, что американские дипломаты будут ночевать в Польше, а утром ездить работать на Украину. Эксперт назвал это сообщение "верхом идиотизма". По его мнению, в Штатах запутались, где опасно, а где безопасно.
"Это верх идиотизма. Там, по-моему, уже все запутались, где опасно, а где — не опасно. То они во Львов уехали, то теперь в Польшу. Мне кажется, что в этой своей информационной атаке, которую они организовали ещё 2,5 месяца назад, если не раньше, они уже потеряли просто сценарий. Когда вчера было принято решение о признании двух республик, то и вовсе надо нанимать нового сценариста. Они думают, что они таким образом будут запугивать западного обывателя. Так он и так уже запуган. Считает, что русский медведь проснулся, и как его заставить в эту берлогу вернуться. На наших граждан это вообще никакого влияния не оказывает. Они даже не знают, кто такой Блинкен", — сказал собеседник Лайфа.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские дипломаты, работающие в миссии на Украине, будут ночевать в Польше из соображений безопасности, а по утрам ездить на работу во Львов. По его словам, дипломаты "продолжат поддерживать украинский народ и украинское правительство".
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