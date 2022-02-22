Экс-следователю главка СКР Эфендиеву вынесли приговор по делу о взятке

В Москве суд вынес приговор бывшему следователю Главного следственного управления СК РФ Грею Эфендиеву, который был признан виновным в посредничестве во взяточничестве.

"Басманный районный суд Москвы признал Эфендиева виновным в посредничестве во взяточничестве, совершённом в особо крупном размере, и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщили в суде.

Следствие сделало вывод, что несколько лет назад Эфендиев предложил другому сотруднику ведомства стать для него посредником в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. Предполагалось, что за эти деньги человек будет освобождён от уголовной ответственности. В результате в 2020 году Эфендиев был задержан. На суде гособвинение запрашивало для него 11 лет тюрьмы.